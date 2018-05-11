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Фестиваль «Петербургская музыкальная весна» представит слушателям более 30 мировых премьер
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Фестиваль «Петербургская музыкальная весна» представит слушателям более 30 мировых премьер 

ТАСС 27 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. Международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» в 54-й раз откроется в пятницу в Петербурге, предложив слушателям более тридцати мировых премьер сочинений, рожденных в этом городе. В первый вечер на сцене Большого зала Филармонии имени Дмитрия Шостаковича будет исполнена симфоническая программа «Приношение Санкт-Петербургу».
"Петербургская музыкальная весна" является по возрасту наиболее почтенным из всех фестивалей, проводимых в нашей стране и посвященных современной музыке, но этот долгожитель — не дряхлый старик. Он доказал свою жизнеспособность, потому что с каждым годом все больше горожан приходит к нам, и у нас возникает проблема — куда разместить публику, потому что многие концерты стали проходить с переаншлагом", — сказал ТАСС художественный директор фестиваля, заслуженный деятель искусств России Григорий Корчмар, возглавляющий Союз композиторов Санкт-Петербурга. Он напомнил, что вход на все концерты был и остается свободным благодаря поддержке, которую отказывают фестивалю Министерство культуры России, городской комитет по культуре и Музыкальный фонд Санкт-Петербурга.
"Есть такое понятие — петербургская композиторская школа, и искушенный слушатель в этой музыке всегда узнает родовые черты именно петербургской музыкальной культуры", — отметил художественный директор. В 14 концертах фестиваля — симфонических, хоровых и камерных — прозвучат 135 сочинений 70 композиторов. Концерты пройдут на престижных городских площадках в исполнении оркестровых и хоровых коллективов, множества ансамблей, дирижеров и солистов.
В числе новых произведений, которые прозвучат в течение двух недель, — цикл поэм «Романтический Петербург» Геннадий Белова, навеянный творчеством Николая Гоголя, Федора Достоевского и Анны Ахматовой. Среди ожидаемых премьер — «Сказки роботов» Леонида Резетдинова с посвящением фантасту Станиславу Лему, «Альпийский реквием» Александра Радвиловича, концерт «Семь остановок в Юго-Восточной Азии» Юрия Красавина, Третья симфония Ильи Остромогильского, «Сказки нестарой бабушки» для струнного оркестра Ольги Петровой, скрипичные концерты Вячеслава Круглика и Александра Изосимова.
Камерная вокальная музыка петербуржцев в концерте «Молодые голоса Мариинки» будет исполнена солистами Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Концертом «Театр музыки» фестиваль почтит память недавно скончавшегося композитора Георгия Портнова. В эти же дни в Доме композиторов будет представлена книга «Юрий Корнаков в воспоминаниях современников», выход которой приурочен к 80-летию со дня рождения композитора.
Завершится «Весна» 25 мая концертом «Лидеры» в Малом зале филармонии, где прозвучит музыка Василия Соловьева-Седого и Андрея Петрова, которые в разные десятилетия возглавляли Союз композиторов Ленинграда — Санкт-Петербурга, один из самых многочисленных в России.
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