Фестиваль «Петербургская музыкальная весна» представит слушателям более 30 мировых премьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. Международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» в 54-й раз откроется в пятницу в Петербурге, предложив слушателям более тридцати мировых премьер сочинений, рожденных в этом городе. В первый вечер на сцене Большого зала Филармонии имени Дмитрия Шостаковича будет исполнена симфоническая программа «Приношение Санкт-Петербургу».

"Петербургская музыкальная весна" является по возрасту наиболее почтенным из всех фестивалей, проводимых в нашей стране и посвященных современной музыке, но этот долгожитель — не дряхлый старик. Он доказал свою жизнеспособность, потому что с каждым годом все больше горожан приходит к нам, и у нас возникает проблема — куда разместить публику, потому что многие концерты стали проходить с переаншлагом", — сказал ТАСС художественный директор фестиваля, заслуженный деятель искусств России Григорий Корчмар , возглавляющий Союз композиторов Санкт-Петербурга. Он напомнил, что вход на все концерты был и остается свободным благодаря поддержке, которую отказывают фестивалю Министерство культуры России , городской комитет по культуре и Музыкальный фонд Санкт-Петербурга.

"Есть такое понятие — петербургская композиторская школа, и искушенный слушатель в этой музыке всегда узнает родовые черты именно петербургской музыкальной культуры", — отметил художественный директор. В 14 концертах фестиваля — симфонических, хоровых и камерных — прозвучат 135 сочинений 70 композиторов. Концерты пройдут на престижных городских площадках в исполнении оркестровых и хоровых коллективов, множества ансамблей, дирижеров и солистов.

Камерная вокальная музыка петербуржцев в концерте «Молодые голоса Мариинки» будет исполнена солистами Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Концертом «Театр музыки» фестиваль почтит память недавно скончавшегося композитора Георгия Портнова . В эти же дни в Доме композиторов будет представлена книга «Юрий Корнаков в воспоминаниях современников», выход которой приурочен к 80-летию со дня рождения композитора.