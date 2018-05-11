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В Петербурге открылся международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна»
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В Петербурге открылся международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» 

ТАСС 25 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» открылся в пятницу общедоступным концертом в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. В честь 315-й годовщины основания города эта первая программа получила название «Приношение Санкт-Петербургу».
Концерт из произведений композиторов разных поколений подготовил творческий партнер фестиваля — Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера.
"Направленность нашего фестиваля заложена уже в самом названии — «Петербургская музыкальная весна» — и практически каждый год тема Петербурга в том или ином обличии обязательно присутствует в наших концертных программах. Не стал исключением и нынешний фестиваль, проходящий в преддверии Дня города. Губернатор Георгий Полтавченко, под патронатом которого проходит наш фестиваль, отметил в своем приветствии, что этот праздник посвящается 315-летию Санкт-Петербурга", — сказал корреспонденту ТАСС художественный директор «Музыкальной весны», заслуженный деятель искусств Григорий Корчмар.
Концерт открылся «Гимном Великому городу» Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник» — произведением, которое в обработанном виде стало гимном Санкт-Петербурга. Многие зрители слушали произведение стоя.
В других произведениях программы открытия Петербург предстал в образах, взятых из отечественной поэзии и прозы. Кантата Геннадия Банщикова «Петербургский ноктюрн» воплотила в музыке блоковские черты города. Сюита из балета Сергея Баневича «Петербург» перекликалась в одноименным романом Андрея Белого. Строкой «Блистательный Петербург» из стихотворения Николая Агнивцева назвал свое сочинение Андрей Петров, который 54 года назад стоял у истоков старейшего в стране фестиваля новой музыки.
Всего в 14 концертах для оркестра, хора и камерных составов в течение двух недель прозвучит 135 сочинений 70 композиторов, в том числе 34 мировых премьеры. Вход на концерты, как и в прошлые годы, — свободный для всех желающих. Музыковедческая часть фестиваля представлена научно-практической конференцией «Тайны прошлого и проблемы настоящего», а также двумя презентациями новинок книжной литературы, связанной с музыкой и поэзией. В дни фестиваля в Доме композиторов пройдет выставка новой нотной и книжной продукции издательства «Композитор Санкт-Петербург», а также тематическая выставка картин «Санкт— Петербург — Музыка — Весна» клуба петербургских художников «Victoria Artis».
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