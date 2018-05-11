В Петербурге открылся международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» открылся в пятницу общедоступным концертом в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. В честь 315-й годовщины основания города эта первая программа получила название «Приношение Санкт-Петербургу».

Концерт из произведений композиторов разных поколений подготовил творческий партнер фестиваля — Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера.

"Направленность нашего фестиваля заложена уже в самом названии — «Петербургская музыкальная весна» — и практически каждый год тема Петербурга в том или ином обличии обязательно присутствует в наших концертных программах. Не стал исключением и нынешний фестиваль, проходящий в преддверии Дня города. Губернатор Георгий Полтавченко , под патронатом которого проходит наш фестиваль, отметил в своем приветствии, что этот праздник посвящается 315-летию Санкт-Петербурга", — сказал корреспонденту ТАСС художественный директор «Музыкальной весны», заслуженный деятель искусств Григорий Корчмар

Концерт открылся «Гимном Великому городу» Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник» — произведением, которое в обработанном виде стало гимном Санкт-Петербурга. Многие зрители слушали произведение стоя.

Всего в 14 концертах для оркестра, хора и камерных составов в течение двух недель прозвучит 135 сочинений 70 композиторов, в том числе 34 мировых премьеры. Вход на концерты, как и в прошлые годы, — свободный для всех желающих. Музыковедческая часть фестиваля представлена научно-практической конференцией «Тайны прошлого и проблемы настоящего», а также двумя презентациями новинок книжной литературы, связанной с музыкой и поэзией. В дни фестиваля в Доме композиторов пройдет выставка новой нотной и книжной продукции издательства «Композитор Санкт-Петербург», а также тематическая выставка картин «Санкт— Петербург — Музыка — Весна» клуба петербургских художников «Victoria Artis».