Стал известен номер подопечных Киркорова в финале «Евровидения»

Организаторы «Евровидения-2018» сообщили о порядке выступлений финалистов песенного конкурса в Лиссабоне 12 мая.

При составлении списка команда «Евровидения» постаралась учесть и жанр исполняемых песен, и темп музыки, и использование реквизита и других сценических возможностей. В итоге первым на сцену в Лиссабоне выйдет украинец Melovin.

Звезда «Евровидения-2009» в Москве Александр Рыбак представит Норвегию под номером 7.

Подопечные Филиппа Киркорова трио DoReDos из Молдавии выйдут на сцену под номером 19.

10 мая представительница России Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале конкурса с песней I Won't Break и не смогла выйти в финал.