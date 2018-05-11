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Стал известен порядок выступления финалистов «Евровидения»
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Стал известен порядок выступления финалистов «Евровидения» 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ЛИССАБОН, 11 мая — РИА Новости. Певец Melovin с песней Under the Ladder откроет финальный концерт международного песенного конкурса «Евровидение» 12 мая, представительница Португалии Клаудиа Паскоаль выступит под восьмым номером, а закрывать концерт будут артисты из Италии, сообщается на официальном сайте конкурса.
"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг, после чего организаторы определили, под какими номерами участники выйдут на сцену.
"Порядок выступления строится таким образом, чтобы каждый артист имел возможность выделиться. Продюсеры обращают внимание на жанр песни, на то, кто выходит на сцену — один исполнитель или коллектив, какой реквизит они используют и многие другие моменты", — говорится в сообщении на сайте.
Так, открывать концерт будет украинский певец Melovin, вторым станет коллектив из Испании Альфред и Амайа, третьей на сцену выйдет певица из Словении Лея Сирк.
Хозяйка смотра Португалия занимает восьмую позицию. Страну представляет Клаудиа Паскоаль. Группа DoReDos из Молдовы выступит под 19-м номером. Закроет концерт исполнители из Италии Эрман Мета и Фабрицио Моро. Всего в этот вечер за победу будут бороться 26 участников.
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