Стал известен порядок выступления участников финала «Евровидения»

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» определили порядковые номера, под которыми участники выступят в финале 12 мая. Как сообщается на сайте мероприятия, очередность утвердили представители канала RTP и EBU.

Певец Melovin, представляющий Украину, выступит первым, замыкает список дуэт из Италии — Эрмал Мета и Фабрицио Моро. «Хозяйка» мероприятия — Португалия — покажет свою программу восьмой.

Напомним, всего в субботу ожидаются выступления представителей 26 стран. Это Испания, Украина, Словения, Литва, Австрия, Эстония, Португалия, Норвегия, Германия, Великобритания, Сербия, Албания, Франция, Чехия, Австралия, Дания, Нидерланды, Финляндия, Болгария, Швеция, Молдова, Израиль, Ирландия, Венгрия, Италия и Кипр.