Денис Мацуев: «Военные песни — это гениальная музыка»

На бисах Мацуев (до того, по канонам концерта классической музыки, хранивший молчание) пару раз прокомментировал следующий номер программы.

"Вчера был святой для всех нас праздник — День Победы. Обычно в этот день мы с Валерием Гергиевым выступаем на Поклонной горе. В заключение я всегда играю попурри из военных песен. Это гениальная музыка, и несмотря на то, что это песни страшного времени, они поддерживали людей", — предварил музыкант исполнение попурри.

А перед вариациями на тему песни Happy birthday to you рассказал, что несколько дней назад исполнил их на 65-летии Валерия Гергиева.