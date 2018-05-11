Денис Мацуев выступает в Самаре каждый год. На этот раз в характерной экспрессивной манере музыкант исполнил «Времена года» и «Размышление» Петра Чайковского, Этюд-картину и Прелюдию Сергея Рахманинова и Сонату № 7 Сергея Прокофьева.
На бисах Мацуев (до того, по канонам концерта классической музыки, хранивший молчание) пару раз прокомментировал следующий номер программы.
"Вчера был святой для всех нас праздник — День Победы. Обычно в этот день мы с Валерием Гергиевым выступаем на Поклонной горе. В заключение я всегда играю попурри из военных песен. Это гениальная музыка, и несмотря на то, что это песни страшного времени, они поддерживали людей", — предварил музыкант исполнение попурри.
А перед вариациями на тему песни Happy birthday to you рассказал, что несколько дней назад исполнил их на 65-летии Валерия Гергиева.