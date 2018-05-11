Ещё
Денис Мацуев: «Военные песни — это гениальная музыка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Денис Мацуев: «Военные песни — это гениальная музыка» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Денис Мацуев выступает в Самаре каждый год. На этот раз в характерной экспрессивной манере музыкант исполнил «Времена года» и «Размышление» Петра Чайковского, Этюд-картину и Прелюдию Сергея Рахманинова и Сонату № 7 Сергея Прокофьева.
На бисах Мацуев (до того, по канонам концерта классической музыки, хранивший молчание) пару раз прокомментировал следующий номер программы.
"Вчера был святой для всех нас праздник — День Победы. Обычно в этот день мы с Валерием Гергиевым выступаем на Поклонной горе. В заключение я всегда играю попурри из военных песен. Это гениальная музыка, и несмотря на то, что это песни страшного времени, они поддерживали людей", — предварил музыкант исполнение попурри.
А перед вариациями на тему песни Happy birthday to you рассказал, что несколько дней назад исполнил их на 65-летии Валерия Гергиева.
Волга Ньюс: последние новости
Фестиваль журналистики "Пресса-2018" вернется в Струковский сад В Самаре с сольным концертом выступит исполнительница и участница ВФМС-2017 Екатерина Яшникова Красное на белом: "Кармен" Георгия Исаакяна в театре оперы и балета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители62
Худшая группа в истории устроит шоу в России2
Что стало с Мариной Влади6
У Любови Толкалиной начался страстный роман32
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х10
Видео
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
03:47
Худшая группа в истории устроит шоу в России
Концерты
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение