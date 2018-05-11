России не будет в финале «Евровидения-2018»

В Лиссабоне состоялся второй полуфинал телевизионного международного конкурса "Евровидение-2018". Россию на сцене представляла Юлия Самойлова . Она должна была принять участие в конкурсе в прошлом году в Киеве, но Украина запретила ей въезд на свою территорию.

Юля исполнила композицию " I Won't Break", однако жюри и странам, принимавшим участие в голосовании, выступление нашей исполнительницы по душе не пришлось и Россия не попала в десятку финалистов.

Мы не прошли в финал впервые за 14 лет. На этом для Юли, как и для всей страны, соревнование закончилось.