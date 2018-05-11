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России не будет в финале «Евровидения-2018»
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России не будет в финале «Евровидения-2018» 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Скриншот
В Лиссабоне состоялся второй полуфинал телевизионного международного конкурса "Евровидение-2018". Россию на сцене представляла Юлия Самойлова. Она должна была принять участие в конкурсе в прошлом году в Киеве, но Украина запретила ей въезд на свою территорию.
Юля исполнила композицию " I Won't Break", однако жюри и странам, принимавшим участие в голосовании, выступление нашей исполнительницы по душе не пришлось и Россия не попала в десятку финалистов.
Мы не прошли в финал впервые за 14 лет. На этом для Юли, как и для всей страны, соревнование закончилось.
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