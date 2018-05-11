В Санкт-Петербурге стартует «Музыкальная весна» 

«Петербургская музыкальная весна» является по возрасту наиболее почтенным из всех фестивалей, проводимых в нашей стране и посвященных современной музыке, но этот долгожитель — не дряхлый старик. Он доказал свою жизнеспособность, потому что с каждым годом все больше горожан приходит к нам, и у нас возникает проблема — куда разместить публику, потому что многие концерты стали проходить с переаншлагом", — цитирует ТАСС художественного директора фестиваля, заслуженного деятеля искусств России Григория Корчмара. В рамках фестиваля пройдет 14 концертов — симфонических, хоровых и камерных. Гости услышать 135 произведений 70 композиторов. Среди них и новые произведения — цикл поэм «Романтический Петербург» Геннадий Белова, «Сказки роботов» Леонида Резетдинова, «Альпийский реквием» Александра Радвиловича, концерт «Семь остановок в Ю, скрипичные концерты Вячеслава Круглика и Александра Изосимова. Фестиваль пройдет до 25 мая. Вход на все концерты свободный благодаря поддержке Министерства культуры России, городского комитета по культуре и Музыкального фонда Санкт-Петербурга.