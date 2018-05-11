Фестиваль «Дети в искусстве» пройдет в музее «Садовое кольцо» 

Сотрудники музея «Садовое кольцо» проведут 19 мая фестиваль «Дети в искусстве».
Мероприятие начнется с открытия выставки Олега Закоморного — заслуженного художника России. Гости увидят его скульптуры и графические работы под названием «Дети в искусстве».
Помимо этого на фестивале будет работать выставка старинных открыток, фотографий и костюмов начала ХХ века.
На официальном сайте музея сообщили, что в рамках мероприятия пройдет интерактивный детский бал «Звуки музыки».
Отметим, что фестиваль состоится в рамках акции «Ночь в музее».
Желающих ждут в 18:00 по адресу: проспект Мира, дом 14, строение 10.