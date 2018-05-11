Жителей Вороновского пригласили на концерт авторской песни

Фото: culture.ru 19 мая в Троицком Доме учёных состоится концерт авторской песни. На нем выступят музыканты Вадим Егоров и Веста Солянина — сообщается на официальной странице администрации городского округа Троицк в г. Москве.

— Для наших гостей мы подготовили достаточно интересное мероприятие. Хотим познакомить с творчеством отечественных музыкантов. Вадим Егоров является лауреатом национальной общественной премии «Благодарность». Обладатель золотой медали «Бард России». Несколько раз был председателем жюри крупнейшего в России фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина. Он исполнит такие песни, как «Друзья уходят» и «Дожди». Кроме того, в рамках концерта выступит и Веста Солянина. Она участник многих фестивалей авторской песни, лауреат Грушинского фестиваля 2006 года. — уточнили в Доме ученых.

Концерт начнется в 19:00.

Вход свободный.