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Жителей Вороновского пригласили на концерт авторской песни
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Жителей Вороновского пригласили на концерт авторской песни 

Администрация поселения Вороновское 29 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: culture.ru  19 мая в Троицком Доме учёных состоится концерт авторской песни. На нем выступят музыканты Вадим Егоров и Веста Солянина — сообщается на официальной странице администрации городского округа Троицк в г. Москве.
— Для наших гостей мы подготовили достаточно интересное мероприятие. Хотим познакомить с творчеством отечественных музыкантов. Вадим Егоров является лауреатом национальной общественной премии «Благодарность». Обладатель золотой медали «Бард России». Несколько раз был председателем жюри крупнейшего в России фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина. Он исполнит такие песни, как «Друзья уходят» и «Дожди». Кроме того, в рамках концерта выступит и Веста Солянина. Она участник многих фестивалей авторской песни, лауреат Грушинского фестиваля 2006 года. — уточнили в Доме ученых.
Концерт начнется в 19:00.
Вход свободный.
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