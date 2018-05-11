Сэм Смит выпустил новый клип

Британский певец и обладатель премии «Оскар» представил новое видео на композицию «Pray», записанную совместно с рэпером Logic. Трек стал ремиксом оригинальной композиции, вошедшей во вторую студийную пластинку Смит «The Thrill of It All». Ее релиз состоялся в ноябре 2017 года. По словам музыканта, источником вдохновения в работе над песней послужила его поездка в Мосул, город на севере Ирака.

Режиссером выступил Джо Коннор. Съемки видео-истории проходили на итальянской вилле Эрба на берегу озера Комо.

Напомним, первый альбом Сэма Смита, получивший положительные отзывы музыкальных критиков, увидел свет в 2014 году. В 2015-м певец был удостоен четырех статуэток «Грэмми», а в 2016-м за создание саундтрека к двадцать четвертой серии Джеймса Бонда «007: Спектр» ему вручили «Оскар» за «Лучшую песню к фильму».