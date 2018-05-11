Акция «Ночь в музее» пройдет в галерее «Беляево»

19 мая галерея «Беляево» организует акцию «Ночь в музее». Она начнется в 17.00 театрализованным мастер-классом и продолжится концертом ансамбля современной академической музыки.

Участники мастер-класса «Театрализованная команда» попробуют создать свои арт-объекты, посвященные предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018. На мастер-класс приглашаются ребята от 7 до 15 лет. В своих работах они поделятся мнением о футболе, а также попытаются взглянуть на мировое первенство как на спортивный диалог между странами и народами. Мастер-класс поможет раскрыть творческие возможности участников, предлагая по-новому взглянуть на футбол, не только как на игру, но и как на событие.

А в 19.00 состоится концерт ансамбля современной академической музыки INTERTONE. Прозвучат музыкальные композиции с интерактивной электроникой и живой визуализацией.

Участие в акции бесплатное.