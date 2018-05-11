Агутин возглавит джазовое отделение в музыкальной школе им. Лядова

МОСКВА, 11 мая. / ТАСС /. Российский певец Леонид Агутин станет руководителем экспериментального эстрадно-джазового отделения на базе «Детской музыкальной школы имени А. К. Лядова». Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС объявил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

"Хотел сказать огромное спасибо Леониду и тем, кто его подвиг на это решение. Для нас это очень важно и позволяет говорить о том, что мы сохраним лидерские позиции в искусстве", — сказал Кибовский. «Я думаю, что это светлая идея и цель, я очень рад, что на нее откликнулись», — поделился Агутин. Исполнитель отметил, что музыкальные навыки необходимо развивать с детства.

"Занимайтесь тем, в чем вы талантливы", — посоветовал артист. Он подчеркнул, что необходимо получить несколько классов классического образования, но, если «человеку физически необходимо заниматься джазовой музыкой, его нужно развивать в этом направлении». По его мнению, к 14 годам ребенок уже должен становиться «почти профессиональным музыкантом». Касательно его работы в школе, Агутин отметил, что будет курировать работу отделения, проверять отчетные концерты, но вся надежда, по его словам, лежит на преподавателях, которые должны тщательно отбираться.

Заместитель директора музыкальной школы им. Лядова Светлана Митрофанова рассказала, что курс рассчитан на 150 человек. Он будет состоять из трех направлений — эстрадно-джазового, инструментального и звукорежиссуры. «На курсы будем набирать детей с 7 лет, также планируем сделать музыкальную подготовку для малышей с 5 лет», — сказала Митрофанова, отметив, что отделение будет работать на коммерческой основе, но также предусмотрено и 40 бесплатных мест для самых талантливых учащихся. Возрастных категорий предполагается три — от 7 до 10 лет, от 10 до 14 и от 14 до 16.