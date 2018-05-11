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Агутин возглавит эстрадно-джазовое отделение в московской музыкальной школе
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Агутин возглавит эстрадно-джазовое отделение в московской музыкальной школе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экспериментальное эстрадно-джазовое отделение под руководством музыканта Леонида Агутина откроется на базе Детской музыкальной школы имени Лядова в Москве, прием заявок начнется 25 мая, рассказал на пресс-конференции в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"Мы открываем экспериментальное эстрадно-джазовое отделение под руководством Леонида Агутина на базе детской музыкальной школы имени Лядова… Очень важно, когда ребята имеют возможность учиться у популярнейших артистов, это получается современная качественная инфраструктура", — сказал Кибовский.
"Когда эта идея возникла, чувство гордости и страха охватили меня, а потом я подумал, а почему нет? Ничего нет такого, чего я не знаю", — сказал в свою очередь Агутин.
Артист рассказал, что в 14 лет поступил в джазовое училище при ДК «Москворечье». Это считалось вечерним заведением, но для него сделали исключение.
"Учились люди взрослые. Джаз у нас официально изучать было нельзя, только факультативно, на любительском уровне. Я училище почти закончил, но потом я поступил в институт, и стало трудно совмещать. Повторюсь, в 14 лет изучать джаз уже поздно, а я был самый молодой в этом училище", — сказал музыкант.
Агутин отметил, что было бы неправильно говорить, что в России трудно играть джаз, потому что он родился в другой стране. «У нас рождаются люди талантливые, которые чувствуют свинг с рождения, способные понять джазовую гармонию. Способные не просто сыграть по нотам, а сами сочинять и импровизировать. Таких людей рождается у нас огромное количество, но только у них нет возможности с детства развиваться в этом направлении», — добавил Агутин.
Заместитель директора музыкальной школы Светлана Митрофанова добавила, что курс рассчитан на 150 детей. Принимать учащихся планируют с 7 лет. Обучение платное, но для 40 самых талантливых учащихся, которых отберет Агутин, предусмотрены бесплатные места. «Прием начнется 25 мая», — сказала Митрофанова.
Детей будут принимать по трем направлениям — инструментальное, вокальное и звукорежиссура.
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