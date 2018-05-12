Леонид Агутин возглавил экспериментальное отделение в детской музыкальной школе

Детская музыкальная школа им. А. К. Лядова в сентябре откроет для детей новое экспериментальное эстрадно-джазовое отделение, руководителем которого стал известный российский исполнитель Леонид Агутин . Проект организован при поддержке департамента культуры Москвы, а потому стать учениками певца и его педагогов дети смогут как на платной, так и на бюджетной основе.

В советской школе главным считалось научиться академическому вокалу и классическому исполнению на пианино. Остальное и так можно освоить в любое время. Но время уходит, и в 20 лет осваивать навыки джазового направления уже поздно. Это нужно делать с раннего детства,

— заявил Леонид Агутин.

Певец уверен, что некоторые люди уже рождаются со способностью играть джаз. И чем раньше ребенок начнет развивать этот талант, тем лучше.

Конечно, получить классическое музыкальное образование им все равно нужно, но уже с юных лет им также нужно начинать развивать свой врожденный талант, чтобы к 20 годам они это делали на профессиональном мировом уровне. Чтобы наш российский джаз был не хуже нашей классической школы,

— объяснил исполнитель.

Он уверен, что к 14 годам ребенок уже должен быть почти профессиональным музыкантом. Говоря же о занятости в качестве руководителя отделения, Леонид Агутин пообещал курировать его работу, проверять отчетные концерты и тщательно отбирать хороших преподавателей, которые умеют раскрывать талант в детях.

Я сам учился в классической музыкальной школе по классу «Фортепиано», играл хорошо темперированный клавир Баха, и в результате в 14 лет я поступил в джазовое училище при ДК «Москворечье». Потому что это изначально было мое, и все равно, когда я играл классику, я ее синкопировал. Таким людям, как я, тоже нужно где-то учиться и развиваться,

— добавил певец.

Отмечается, что новое отделение будет принимать детей на три основных направления. Первое — инструментальное. На нем дети смогут выбрать духовую секцию, ритм (барабаны, перкуссия), гитарный цех (гитара, бас-гитара) и клавишные (рояль, клавишные). А также будут действовать вокальное отделение и звукорежиссура/аранжировка. Другие два направления — вокальное (эстрадно-джазовое) и звукорежиссура (аранжировка). Обучаться на экспериментальном отделении будет 150 человек в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 10 до 14 и от 14 до 16. Более того, 40 самых талантливых учащихся школы, которых лично отберет Леонид Агутин, смогут получать новые знания и навыки бесплатно.

Наши ученики также могут стать интересными фанковыми исполнителями. И хочется, чтобы эта школа у нас в стране тоже существовала. Она изначально у нас всегда была слабее и сильно уступает другим таким школам во всем мире, потому что она как бы не наша. А люди, которые чувствуют эту музыку от природы, рождаются в разных частях света, в том числе и в нашей стране,

— отметил Леонид Агутин.

Он уверен, что люди с понимаем свинга рождаются по всей планете. И даже если в России такая музыка не очень популярна, это не значит, что ее никто не должен преподавать.

А потом говорят: ну, конечно, мы так не можем, как фирмачи. Можем! Для этого надо вовремя прививать людям навыки, и делать это с самого детства. Я намерен это делать со своей командой, которую я давно знаю,

— уверенно заявил певец.

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский лично поблагодарил Леонида Агутина и тех, кто уговорил его стать руководителем нового отделения, объявляя новость на специальной пресс-конференции.

Фото: PR-директор Леонида Агутина