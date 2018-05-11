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Дошкольники из Отрадного выступили с концертом «Дню Победы посвящается…»
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Дошкольники из Отрадного выступили с концертом «Дню Победы посвящается…» 

Управа района Отрадное 15 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
В дошкольных группах школы № 950 в здании на улице Отрадной, 5Б, прошёл концерт «Дню Победы посвящается…», на который были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Весь концерт был пропитан духом патриотизма. Трогательные танцевальные композиции и замечательные стихи о войне в исполнении дошколят сопровождались показом презентации с фрагментами хроники военных лет. Дети 61 группы, приглашённые на концерт, тоже исполнили танец на музыку песен военных лет. Дети продемонстрировали большое уважение к истории своей страны и гордость за подвиги своих дедов и прадедов, — рассказали в администрации школы.
В завершении программы участники концерта и приглашённые гости минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем дошкольники поздравили ветеранов, вручили им открытки, сделанные своими руками, и цветы. В знак благодарности ветераны подарили детям замечательную книгу «Басни» Ивана Крылова.
(вт)
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