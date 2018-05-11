Тамара Гвердцители выступит в Курской и Белгородской областях

16 мая в Старом Осколе, 17 мая в Губкине, а 18 мая в Железногорске состоятся благотворительные концерты российской и грузинской певицы, пианистки, композитора Тамары Гвердцители . Они посвящены Международному дню семьи и пройдут в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Поддерживая тенденцию к устойчивому развитию общества и формированию сильного государства, фестиваль искусств АРТ-ОКНО дает возможность зрителям провести время в кругу семьи на концерте знаменитой певицы.

Тамара Гвердцители хорошо знакома российским зрителям. В своем творчестве она органично сочетает world music, высокую эстраду и modern jazz. Ее визитная карточка — сильный проникновенный голос с богатой гаммой оттенков, покоривший легендарные концертные залы: парижскую «Олимпию» и нью-йоркский «Карнеги-холл».

Певица исполнит как новые, так и хорошо знакомые произведения на нескольких языках: русском, грузинском, иврите. В концертах примут участие Московская мужская еврейская капелла под руководством дирижера Александра Цалюка и квартет Евгения Борца — одного из ведущих композиторов и аранжировщиков российской джазовой сцены. Также гости услышат новое звучание музыкальных инструментов в новой этно-стилистике.

Концерты состоятся в рамках раздела фестиваля «Большая сцена», в котором круглый год на главных городских площадках происходят показы лучших театральных, музыкальных и выставочных проектов России, адресованные как взрослой, так и детской аудиториям.

Ознакомиться с расписанием концертов и узнать все подробности можно на сайте.