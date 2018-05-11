Старший сын Селин Дион делает свои первые успехи в музыке

17-летний сын популярной канадской певицы Селин Дион решил пойти по стопам мамы и тоже посвятить себя музыке. Рене-Шарль Анжелил взял себе псевдоним Big Tip и разместил 5 треков на музыкальной онлайн-платформе SoundCloud. В результате, два трека — Catwalks (Sidewalks Remix) и Loft Music Remix уже оказались на втором и третьем местах чарта «R&B и Соул» в категории «Новое и горячее» на SoundCloud.

Отметим, что обе песни представляют собой кавер-версии треков музыканта The Weeknd . Так, Sidewalks вышел в 2016 году. В версии сына Селин Дион он получил название Catwalks. А трек Loft Music появился в 2011 году. Обе песни появились на онлайн-платформе 4 дня назад. С тех пор в SoundCloud Рене-Шарль Анжелил загрузил еще три трека под названиями: Never Stop, The Apple (Prod. by Syndrome) и The Kid.

Молодой человек гордится своим творчеством и активно продвигает его на своей странице в Instagram, сообщая поклонникам о выходе каждой новой песни. В комментариях подписчики уже поздравили Рене-Шарля с музыкальным дебютом. Многие положительно оценили его творчество, заявив, что он проявил мужество, начав свою музыкальную карьеру, имея такую талантливую и знаменитую маму.

Напомним, Селин Дион воспитывает троих детей. К сожалению, звезда уже стала вдовой. С отцом детей, музыкальным продюсером Рене Анжелилом, певица познакомилась в 1980 году, когда ей было 12, а ему 38 лет. Она отправила ему демозапись песни, которую написала вместе со своей матерью Терезой. Отношения начались через 7 лет. В 1994 году Рене и Селин поженились. После нескольких неудачных попыток завести детей, у супругов все-таки появилось на свет три сына. Помимо Рене-Шарля, у Селин есть близнецы Эдди и Нельсон.

_ Фото: starface.com_