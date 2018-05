Старший сын Селин Дион делает свои первые успехи в музыке 

17-летний сын популярной канадской певицы Селин Дион решил пойти по стопам мамы и тоже посвятить себя музыке. Рене-Шарль Анжелил взял себе псевдоним Big Tip и разместил 5 треков на музыкальной онлайн-платформе SoundCloud. В результате, два трека — Catwalks (Sidewalks Remix) и Loft Music Remix уже оказались на втором и третьем местах чарта «R&B и Соул» в категории «Новое и горячее» на SoundCloud.

Отметим, что обе песни представляют собой кавер-версии треков музыканта The Weeknd . Так, Sidewalks вышел в 2016 году. В версии сына Селин Дион он получил название Catwalks. А трек Loft Music появился в 2011 году. Обе песни появились на онлайн-платформе 4 дня назад. С тех пор в SoundCloud Рене-Шарль Анжелил загрузил еще три трека под названиями: Never Stop, The Apple (Prod. by Syndrome) и The Kid.