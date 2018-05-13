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Оркестры Вооруженных Сил России примут участие в программе «Военные оркестры в парках»
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Оркестры Вооруженных Сил России примут участие в программе «Военные оркестры в парках» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Каждую субботу, начиная с 19 мая и до начала фестиваля «Спасская башня», один из оркестров будет играть в парках Москвы.
Все военные оркестры московского гарнизона и военные оркестры Вооруженных Сил Российской Федерации будут участвовать в программе «Военные оркестры в парках». Каждую субботу, начиная с 19 мая и до начала фестиваля «Спасская башня», один из оркестров будет играть в парках Москвы.
В столичных парках выступят 12 военных оркестров. Музыка в исполнении духовых оркестров будет звучать в парке Победы на Поклонной горе, в Парке Горького, в парке «Сокольники», в саду "Эрмитаж", Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках «Красная Пресня», «Кузьминки» и «Зарядье».
В репертуаре военных оркестров произведения военной, классической и джазовой музыки. Кроме этого, военные музыканты будут учитывать пожелания посетителей парков.
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