Оркестры Вооруженных Сил России примут участие в программе «Военные оркестры в парках»

Каждую субботу, начиная с 19 мая и до начала фестиваля «Спасская башня», один из оркестров будет играть в парках Москвы.

Все военные оркестры московского гарнизона и военные оркестры Вооруженных Сил Российской Федерации будут участвовать в программе «Военные оркестры в парках». Каждую субботу, начиная с 19 мая и до начала фестиваля «Спасская башня», один из оркестров будет играть в парках Москвы.

В столичных парках выступят 12 военных оркестров. Музыка в исполнении духовых оркестров будет звучать в парке Победы на Поклонной горе, в Парке Горького, в парке «Сокольники», в саду "Эрмитаж" , Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках «Красная Пресня», «Кузьминки» и «Зарядье».

В репертуаре военных оркестров произведения военной, классической и джазовой музыки. Кроме этого, военные музыканты будут учитывать пожелания посетителей парков.