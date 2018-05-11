В библиотеке № 191 можно будет побывать на программе на «На волне музыки и юмора»

12 мая в 15.00 библиотека № 191 приглашает всех любителей и ценителей советской музыкальной культуры на программу посвящённую 105-летию легендарного композитора Н. В. Богословского.

Баловень судьбы, везунчик, человек, который умел найти выход в самых невероятных ситуациях, и которому даже власть прощала всё. В нём уживались потрясающий юмор, невероятная дерзость и удивительное жизнелюбие. О его шутках, остротах и розыгрышах, в том числе сильных мира сего, судачила вся Москва.