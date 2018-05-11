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В библиотеке № 191 можно будет побывать на программе на «На волне музыки и юмора»
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В библиотеке № 191 можно будет побывать на программе на «На волне музыки и юмора» 

Мои Черемушки 43 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
12 мая в 15.00 библиотека № 191 приглашает всех любителей и ценителей советской музыкальной культуры на программу посвящённую 105-летию легендарного композитора Н. В. Богословского.
Баловень судьбы, везунчик, человек, который умел найти выход в самых невероятных ситуациях, и которому даже власть прощала всё. В нём уживались потрясающий юмор, невероятная дерзость и удивительное жизнелюбие. О его шутках, остротах и розыгрышах, в том числе сильных мира сего, судачила вся Москва.
Талантливый композитор, Никита Богословский создал более 300 песен, музыку к 58 фильмам, 80 спектаклям. Казалось, он только и делает, что хочет, и постоянно бросает вызов судьбе, а она… благосклонно его принимает. Но так ли это было на самом деле? Посетителям программы расскажут в этот вечер немало интересных фактов из жизни знаменитого композитора.
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