В Уфе пройдет Международный фестиваль «БашкортARTстан»

Фестиваль подобного формата — уникальное явление для Башкирии. По словам организаторов, его главная задача фестиваля — активизировать интерес к современному искусству как к явлению, которое в конце ХХ века радикально порвало с фундаментальными установками классического искусства.

Основная идея феста «БашкортARTстан» перекликается с мировой тенденцией синтеза искусств, когда растворяются границы между музыкой, театром, танцем и изобразительным искусством. Для зрителей-слушателей фестиваля будут созданы нестандартные условия презентации современного искусства: залы, фойе и даже уличные пространства станут местом проведения концертов, флешмобов, перфомансов, мастер-классов по музыке, хореографии, ИЗО, творческих встреч с гостями и участниками фестиваля. В рамках мероприятия пройдет также научный симпозиум по проблемам современного искусства.

«В работе над проектом реализуется один из актуальнейших современных постулатов — гуманистическая направленность в искусстве. Проект содействует сближению культур, пропагандирует культурное наследие республики, страны. «БашкортARTстан» формирует благоприятный имидж России и Башкирии, способствует расширению культурных и гуманитарных связей», — отметил инициатор и председатель Оргкомитета фестиваля Азамат Хасаншин.

Площадками для проведения феста станут ГКЗ «Башкортостан», Башкирская государственная филармония и Уфимский институт искусств.

Стартует «БашкортARTстан» 17 мая открытием художественной выставки в фойе Башкирской филармонии. Как рассказала куратор художественного направления Рената Малютина, отбор картин для экспозиции начнется 15-го мая. Предложить свои живописные произведения могут как профессионалы, так и любители. Тематика и техника работ вторичны, главный критерий — высокий качественный уровень. В этот же день в большом зале филармонии пройдет концерт симфонической и камерной музыки. 18 мая концерт камерной музыки состоится в зале им. Ф. Шаляпина Уфимского института искусств.

Как отметила главный специалист по развитию академического искусства Башгосфилармонии Марина Луговая, два концерта из фестивальной афиши пройдут на базе филармонии, которая с некоторых пор позиционирует себя как мультикультурное пространство. 19 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в малом зале пройдет концерт-марафон современной органной и камерной музыки. Именитые музыканты из Уфы, Казани, Москвы, Оренбурга исполнят произведения российских и зарубежных композиторов XX и XXI веков. Настоящим культурным шоком станет первое исполнение в Уфе «Квартета на конец времени» французского композитора Оливье Мессиана, написанное им в 1941 году в условиях немецкого концлагеря и впервые исполненное там же, перед тысячами заключенных.

20 мая площадкой для фестивальных мероприятий станет ГКЗ «Башкортостан». В 12 часов на прилегающей к нему площади начнется концерт электронной музыки, где будут рулить ведущие ди-джеи Уфы. В это же время в фойе первого этажа начнется музыкальная программа «Музыкальный фэн-шуй», подготовленная Маратом Файзуллиным и его ансамблем. В фойе второго этажа выступит композитор, дирижер и пианист Азамат Хасаншин с камерным ансамблем.

Вход на все фестивальные мероприятия свободный, кроме церемонии открытия, билеты на которую, по словам организаторов, будут реализованы «по символическим ценам». Таким образом, зрители и слушатели смогут свободно «перетекать» с одной площадки на другую и одновременно посетить несколько концертов.

Поддержку фестивалю «БашкортARTстан» оказал Российский музыкальный союз и минкульт республики. Организаторы надеются, что фестиваль получит поддержку горожан и станет ежегодным.