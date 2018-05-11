Москва онлайн покажет творческую встречу с дирижером Филиппом Чижевским

13 мая в Музыкальной гостиной Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет встреча с дирижером Филиппом Чижевским . Он расскажет о работе в оркестровой яме, объяснит, что значит играть музыку Генделя в аутентичной манере и каково отношение дирижера к появлению сценического решения оратории. Слушатели узнают об особенностях барочной музыки и работе барочного оркестра.

Смотрите 13 мая в 12:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.