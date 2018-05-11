Мастер‑класс и концерт скрипача‑виртуоза Алексея Лундина пройдет в Электростали 15 мая

В детской музыкальной школе подмосковной Электростали 15 мая выступит заслуженный артист России, солист и первая скрипка Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин , сообщается на сайте «Афиша Подмосковья».

«В 15:00 состоится мастер-класс «Шаг к мастерству», в 18:00 — концерт. Мероприятия пройдут в рамках образовательного проекта «Филармония завтра», а также специального направления МОФ «Детская областная филармония», — говорится в сообщении.

Алексей Лундин — заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, отмечен молодежным грантом премии «Триумф» в области литературы и искусства. С 1999 года первая скрипка и солист знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы».

С 2007 года преподает в Московской консерватории, с 2015 года — в МССМШ имени Гнесиных. С 2010 года организатор и художественный руководитель международного фестиваля классической музыки в Салацгриве (Латвия).

Партию фортепиано исполнит Татьяна Федосеева — лауреат международных конкурсов камерных ансамблей, концертмейстер Московской консерватории. Творческий союз пианистки со скрипачом Алексеем Лундиным существует более 20 лет. За это время сыграно множество концертов в России, Германии, Франции, Испании, Сербии, Швеции, Финляндии, Дании и других странах.