Ещё
Мастер‑класс и концерт скрипача‑виртуоза Алексея Лундина пройдет в Электростали 15 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастер‑класс и концерт скрипача‑виртуоза Алексея Лундина пройдет в Электростали 15 мая 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
В детской музыкальной школе подмосковной Электростали 15 мая выступит заслуженный артист России, солист и первая скрипка Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин, сообщается на сайте «Афиша Подмосковья».
«В 15:00 состоится мастер-класс «Шаг к мастерству», в 18:00 — концерт. Мероприятия пройдут в рамках образовательного проекта «Филармония завтра», а также специального направления МОФ «Детская областная филармония», — говорится в сообщении.
Алексей Лундин — заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, отмечен молодежным грантом премии «Триумф» в области литературы и искусства. С 1999 года первая скрипка и солист знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы».
С 2007 года преподает в Московской консерватории, с 2015 года — в МССМШ имени Гнесиных. С 2010 года организатор и художественный руководитель международного фестиваля классической музыки в Салацгриве (Латвия).
Партию фортепиано исполнит Татьяна Федосеева — лауреат международных конкурсов камерных ансамблей, концертмейстер Московской консерватории. Творческий союз пианистки со скрипачом Алексеем Лундиным существует более 20 лет. За это время сыграно множество концертов в России, Германии, Франции, Испании, Сербии, Швеции, Финляндии, Дании и других странах.
РИАМО: последние новости
В Португалии определили первую десятку финалистов конкурса «Евровидение‑2018» Песни военных лет споют на концерте в ДК Орехово‑Зуева 13 мая Самая большая в мире кувшинка расцвела в среду в «Аптекарском огороде» в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители82
Провальное выступление Самойловой появилось в сети40
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле
Что стало с Мариной Влади7
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение