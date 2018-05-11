В библиотеке Данте Алигьери дадут концерт фортепианной музыки

В программе — произведения зарубежных композиторов. Музыку для слушателей исполнят Елена Дроздова, Петр Аверин и Михаил Мисенко. Начало концерта в 19.00.

Вход свободный.

Адрес библиотеки: ул. Строителей. д. 8., корп. 2.