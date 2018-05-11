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В библиотеке Данте Алигьери дадут концерт фортепианной музыки
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В библиотеке Данте Алигьери дадут концерт фортепианной музыки 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В программе — произведения зарубежных композиторов. Музыку для слушателей исполнят Елена Дроздова, Петр Аверин и Михаил Мисенко. Начало концерта в 19.00.
Вход свободный.
Адрес библиотеки: ул. Строителей. д. 8., корп. 2.
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