Курян приглашают в усадьбу А. А. Фета» на «Соловьиную ночь»

Очередная «Соловьиная ночь в усадьбе А. А. Фета» посвящена знаменитому композитору П. И. Чайковскому: его творческой судьбе, путешествиям по России и Европе, любви к поэзии и фольклору, и, конечно, его главной страсти — музыке

По данным областного краеведческого музея, гостям представят инструментальные композиции, волнующие душу романсы, воздушный балет и другие номера. Завершится праздник музыки, поэзии и романтики фейерверком.

Начало мероприятия — 19 мая в 18.00. Цена билета — 150 руб. (без учёта стоимости проезда). Проезд на личном транспорте или на автобусах ПАЗ от краеведческого музея по предварительной записи.

Экскурсии для всех желающих будут проводиться по окончании концерта по мере формирования групп. Стоимость билета на экскурсию по усадебному дому, парку и подвалу: для взрослых — 210 руб., для детей — 110 руб. Справки по телефону 8 (4712) 51-15-81.