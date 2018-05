Россия на «Евровидении»: от «Примадонны» до «Девочки с севера» 

Первой участницей знаменитого музыкального конкурса, представляющей нашу страну, стала певица Маша Кац, также известная под псевдонимом Юдифь. В ирландском Дублине она исполнила песню «Вечный странник» и заняла 9 место.

Маша Кац была участницей таких групп, как «Квартал» и «Лига Блюза», а также бэк-вокалисткой многих известных российских исполнителей. Она выступает с концертами, преподает вокал, принимает участие в озвучивании фильмов и мультфильмов. Имеет звание «Голос России».

В следующий раз Россия смогла участвовала в конкурсе только через 3 года в 2000 году. От нас в «Евровидении» участвовала молодая певица из Татарстана Алсу, которой на тот момент еще не исполнилось и 17 лет. Алсу ждал триумф — ее песня «Solo» заняла на конкурсе 2 место.

В 2001 году на «Евровидение» поехала российская рок-группа «Мумий Тролль» с песней «Lady Alpine Blue» («Леди Синих Альп»). Она заняла на конкурсе 12 место.

В 2002 году на песенном конкурсе выступала российская поп-группа «Премьер-министр». Исполнив песню «Northern Girl» («Девушка с севера»), квартет стал десятым.

Группа «Премьер-министр» была образована в 1998 году, а популярность приобрела в 2000. В нее входили Жан Григорьев-Милимеров, Пит Джейсон, Вячеслав Бодолика, Марат Чанышев. С 2005 года они известны как «Группа ПМ». В группу же «Премьер-министр» был набран новый состав.

Еще одна участница «Фабрики звезд», певица Наталья Подольская , представляла Россию на «Евровидении» в 2005 году. С песней «Nobody Hurt No One» («Никто не причинит друг другу боль») она стала 15-й.

В 2006 году участнику «Евровидения» от России Диме Билану не хватило совсем немного для того, чтобы выиграть знаменитый конкурс. Исполнив песню «Never Let You Go» («Никогда не отпущу тебя»), он стал вторым. В тот год европейцам больше понравилась костюмированная рок-группа Lordi из Финляндии.

В 2007 году защищать честь России отправилась на тот момент малоизвестная группа «Серебро» (SEREBRO), которая с песней «Song #1» («Песня № 1») выступила достаточно успешно — она стала третьей.

Украинская певица Анастасия Приходько участвовала в телешоу «Фабрика звезд — 7», после чего и получила известность.

В 2010 году национальный отборочный тур прошел музыкальный коллектив певца Петра Налича . Налич отправился на «Евровидение» с песней «Lost and Forgotten» («Потерян и забыт») и занял 11 место.

Петр Налич не участвовал в телешоу и не имел именитых продюсеров. Он стал известен благодаря интернету — после того, как в 2007 году выложил на YouTube сделанный им самим клип на собственную песню «Гитар». Ролик вошел в Топ-20 самых просматриваемых российских клипов портала в ноябре 2007 года. После этого музыкальный коллектив стал давать концерты и записывать студийные альбомы.

Алексей Воробьев начал свою музыкальную и актерскую карьеру в середине 2000-х. В 2005 году он дошел до финала конкурса «Секрет успеха» на телеканале «Россия», а в 2006 году снимался в телесериале «Мечты Алисы» на MTV. Еще через год он получил премию «Открытие MTV-2007».

В 2012 году на «Евровидение» отправился коллектив «Бурановские бабушки». Поющие бабушки в национальных костюмах еще до начала конкурса считались фаворитами. Они произвели на зрителей огромное впечатление и с песней «Party for Everybody» стали вторыми.

«Бурановские бабушки» — это фольклорный музыкальный коллектив из села Бураново, Удмуртия. Бабушки исполняют песни на удмуртском и русском языках, в том числе перепевают известные хиты.

Дина Гарипова — 22-летняя эстрадная певица из Татарстана. Она начала заниматься вокалом еще в детстве, побеждала в различных песенных фестивалях, а в финале шоу «Голос» в 2012 году обошла Эльмиру Калимуллину. На «Евровидении» Дина Гарипова исполнила песню «What If» («Что, если…») и заняла пятое место.

Российские сёстры-близнецы Толмачёвы в 2006 году стали победительницами детского конкурса «Евровидение» с композицией «Весенний джаз». Но во «взрослом» конкурсе в 2014 году с песней «Shine» («Сияй») смогли занять лишь седьмое место. Более того, во время первого полуфинала песенного конкурса «Евровидение-2014» зрители вообще освистали новость о выходе России в финал.

Певица выступала с песней «A Million Voices» («Миллионы голосов») и заняла почётное второе место. Учитывая непростой политический контекст, для России всё могло сложиться гораздо хуже, поэтому её серебро многие называли настоящей победой.

В 2016 году Россию на «Евровидении» представил Сергей Лазарев . Конкурс проходил в в Стокгольме. Российский певец исполнил для европейских зрителей композицию «You Are The Only One». Музыка к ней была написана Филиппом Киркоровым и Димитрисом Контопулосом, текст — Джоном Баллардом и Ральфом Чарли.