Россия на «Евровидении»: от «Примадонны» до «Девочки с севера»

Первой участницей знаменитого музыкального конкурса, представляющей нашу страну, стала певица Маша Кац, также известная под псевдонимом Юдифь. В ирландском Дублине она исполнила песню «Вечный странник» и заняла 9 место.

Маша Кац была участницей таких групп, как «Квартал» и «Лига Блюза», а также бэк-вокалисткой многих известных российских исполнителей. Она выступает с концертами, преподает вокал, принимает участие в озвучивании фильмов и мультфильмов. Имеет звание «Голос России».

На следующий год «Евровидение-1995» опять обосновалось в Дублине, нашу страну представлял популярный эстрадный певец Филипп Киркоров . Он выступил с песней «Колыбельная для вулкана», эта композиция заняла 17 место.

Филипп Киркоров — один из самых известных российских исполнителей, народный артист России, обладатель множества престижных наград, бывший муж знаменитой певицы Аллы Пугачевой . На сегодняшний день Киркоров занимается продюсированием и выступает с концертными программами.

1996 год был для нас неудачным. На конкурс должен был поехать певец и композитор Андрей Косинский , однако его песня «Я это я» не прошла дополнительный отборочный тур.

А в 1997 году страну представляла Алла Пугачева. Исполнив песню «Примадонна», она заняла 15 место. Изначально исполнять эту песню должен был Валерий Меладзе , однако он неожиданно заболел и не смог прибыть на конкурс.

В следующий раз Россия смогла участвовала в конкурсе только через 3 года в 2000 году. От нас в «Евровидении» участвовала молодая певица из Татарстана Алсу, которой на тот момент еще не исполнилось и 17 лет. Алсу ждал триумф — ее песня «Solo» заняла на конкурсе 2 место.

Алсу, дочь бизнесмена и бывшего сенатора Совета Федерации Ралифа Сафина , начала музыкальную карьеру еще в 15 лет и практически сразу стала популярной. До 2006 года никто не мог повторить ее достижение на «Евровидении».

В 2001 году на «Евровидение» поехала российская рок-группа «Мумий Тролль» с песней «Lady Alpine Blue» («Леди Синих Альп»). Она заняла на конкурсе 12 место.

Группа «Мумий Тролль» была создана Ильей Лагутенко во Владивостоке еще в 1983 году, однако стала популярна и широко известна только в конце 1990-х после выхода альбома «Морская». На сегодняшний день группа продолжает гастролировать.

В 2002 году на песенном конкурсе выступала российская поп-группа «Премьер-министр». Исполнив песню «Northern Girl» («Девушка с севера»), квартет стал десятым.

Группа «Премьер-министр» была образована в 1998 году, а популярность приобрела в 2000. В нее входили Жан Григорьев-Милимеров, Пит Джейсон, Вячеслав Бодолика, Марат Чанышев. С 2005 года они известны как «Группа ПМ». В группу же «Премьер-министр» был набран новый состав.

В 2004 году на самый популярный в Европе музыкальный конкурс отправилась выпускница телепроекта «Фабрика звезд — 2» Юлия Савичева . Ее песня «Believe Me» («Поверь мне») заняла 11 место.

Певица Юлия Савичева стала известной после того, как в 2003 году попала в финал «Фабрики Звезд — 2», и хотя победительницей она не стала, ее карьера сложилась достаточно успешно. На сегодняшний день она продолжает записывать альбомы, снимается в кино, участвует в телепроектах.

Еще одна участница «Фабрики звезд», певица Наталья Подольская , представляла Россию на «Евровидении» в 2005 году. С песней «Nobody Hurt No One» («Никто не причинит друг другу боль») она стала 15-й.

Белорусская поп-певица Наталья Подольская в начале 2000-х активно выступала на различных музыкальных фестивалях, таких как «Славянский базар» в Витебске, а в 2004 году попала на «Фабрику звезд — 5», после которой стала известной в России. Подольская является супругой известного эстрадного певца Владимира Преснякова и нередко выступает вместе с ним.

В 2006 году участнику «Евровидения» от России Диме Билану не хватило совсем немного для того, чтобы выиграть знаменитый конкурс. Исполнив песню «Never Let You Go» («Никогда не отпущу тебя»), он стал вторым. В тот год европейцам больше понравилась костюмированная рок-группа Lordi из Финляндии.

Певец Дима Билан (настоящее имя — Виктор Белан ) начал свою карьеру в поп-музыке в 2000-е годы и приобрел огромную популярность. На «Евровидение» он ехал уже знаменитым исполнителем и на сегодняшний день продолжает гастролировать.

В 2007 году защищать честь России отправилась на тот момент малоизвестная группа «Серебро» (SEREBRO), которая с песней «Song #1» («Песня № 1») выступила достаточно успешно — она стала третьей.

В 2008 году на «Евровидение» снова поехал Дима Билан и на этот раз уже вернулся на родину триумфатором. Его песня «Believe» («Поверь») заняла 1 место — Россия впервые победила в конкурсе. На сцене Билан выступал не один, в выступлении участвовали фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач и композитор Эдвин Мартон

В 2009 году «Евровидение» впервые прошло в Москве. Россию на конкурсе представляла еще одна выпускница «Фабрики звезд» — певица Анастасия Приходько . Она исполнила песню «Мамо» на русском и украинском языках и в итоге оказалась на 11 месте.

Украинская певица Анастасия Приходько участвовала в телешоу «Фабрика звезд — 7», после чего и получила известность.

В 2010 году национальный отборочный тур прошел музыкальный коллектив певца Петра Налича . Налич отправился на «Евровидение» с песней «Lost and Forgotten» («Потерян и забыт») и занял 11 место.

Петр Налич не участвовал в телешоу и не имел именитых продюсеров. Он стал известен благодаря интернету — после того, как в 2007 году выложил на YouTube сделанный им самим клип на собственную песню «Гитар». Ролик вошел в Топ-20 самых просматриваемых российских клипов портала в ноябре 2007 года. После этого музыкальный коллектив стал давать концерты и записывать студийные альбомы.

В 2011 году в «Евровидении» от России участвовал певец Алексей Воробьев с песней «Get You» («Завоевать тебя»). Участие Воробьева в конкурсе сопровождалось рядом скандальных инцидентов, выступил он в итоге далеко не успешно, заняв 16 место.

Алексей Воробьев начал свою музыкальную и актерскую карьеру в середине 2000-х. В 2005 году он дошел до финала конкурса «Секрет успеха» на телеканале «Россия», а в 2006 году снимался в телесериале «Мечты Алисы» на MTV. Еще через год он получил премию «Открытие MTV-2007».

В 2012 году на «Евровидение» отправился коллектив «Бурановские бабушки». Поющие бабушки в национальных костюмах еще до начала конкурса считались фаворитами. Они произвели на зрителей огромное впечатление и с песней «Party for Everybody» стали вторыми.

«Бурановские бабушки» — это фольклорный музыкальный коллектив из села Бураново, Удмуртия. Бабушки исполняют песни на удмуртском и русском языках, в том числе перепевают известные хиты.

В 2013 году Россию представляла певица Дина Гарипова — победительница телешоу «Голос» на «Первом канале».

Дина Гарипова — 22-летняя эстрадная певица из Татарстана. Она начала заниматься вокалом еще в детстве, побеждала в различных песенных фестивалях, а в финале шоу «Голос» в 2012 году обошла Эльмиру Калимуллину. На «Евровидении» Дина Гарипова исполнила песню «What If» («Что, если…») и заняла пятое место.

Российские сёстры-близнецы Толмачёвы в 2006 году стали победительницами детского конкурса «Евровидение» с композицией «Весенний джаз». Но во «взрослом» конкурсе в 2014 году с песней «Shine» («Сияй») смогли занять лишь седьмое место. Более того, во время первого полуфинала песенного конкурса «Евровидение-2014» зрители вообще освистали новость о выходе России в финал.

В 2015 году Россию на международном конкурсе эстрадной песни представляла вокалистка Полина Гагарина , за плечами которой уже была победа на популярном телевизионном шоу «Фабрика звёзд — 2».

Певица выступала с песней «A Million Voices» («Миллионы голосов») и заняла почётное второе место. Учитывая непростой политический контекст, для России всё могло сложиться гораздо хуже, поэтому её серебро многие называли настоящей победой.

В 2016 году Россию на «Евровидении» представил Сергей Лазарев . Конкурс проходил в в Стокгольме. Российский певец исполнил для европейских зрителей композицию «You Are The Only One». Музыка к ней была написана Филиппом Киркоровым и Димитрисом Контопулосом, текст — Джоном Баллардом и Ральфом Чарли.

Сергей, безусловно, лидировал в зрительском голосовании, но к сожалению в финале он занял всего лишь третье место, уступив исполнительнице из Австралии, которое заняла второе место, и ставшей победительницей этого года украинке Джамале.

В 2017 году Россия должна была участвовать в конкурсе песни «Евровидение» в 21-й раз — страну должна была представить Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning».

Однако 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну участнику России — певице Юлии Самойловой за нарушение украинского законодательства.

В этом году нам опять не повезло, но это не повод унывать, а скорее мотив продолжать упорно готовиться в к новым конкурсам «Евровидения»!