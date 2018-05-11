Фестиваль песен военных лет «Журавли» прошел в одной из школ Выхина-Жулебина

В школе № 1935 района Выхино-Жулебино прошел фестиваль песен военных лет «Журавли». Учащиеся по параллелям представили самые любимые песни о Великой Отечественной войне.

— Это были не только старые песни, но и современные, написанные в наши дни, но, тем не менее, трогательные и прекрасные. Ребята хорошо подготовились к этому фестивалю и прекрасно справились со своей задачей. Гости праздника встречали каждое выступление продолжительными аплодисментами. Эти песни бередят нашу память и не дают нам забывать, какой ценой было завоевано мирное небо над нами, — сообщили в администрации учреждения. (вт)