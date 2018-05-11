Ингушские песни и танцы представят на фестивале в Бари

Делегация Ингушетии представит национальные песни и хореографические номера на фестивале русского искусства, который пройдет в итальянском городе Бари.

«Для Ингушетии участие в таком фестивале имеет большое значение, так как в силу малочисленности населения региона пропаганда ингушской этнической культуры и формирование позитивного имиджа республики в странах ближнего и дальнего зарубежья является одной из важных задач сферы культуры региона», — сообщила глава регионального Минкультуры Марет Газдиева. Ее слова передаются в сообщении постпредства республики в Москве.

Европейскому зрителю, по ее словам, будет представлена программа, состоящая из национальных песенных и хореографических композиций ингушского народа. «Ингушские музыканты, вокалисты, а также Государственный ансамбль „Ингушетия“ выступят на трех площадках фестиваля, расположенных на двух площадях и в театре. При этом это будут не просто отдельные номера, а сольные концерты», — уточнила министр.

XII Фестиваль российского искусства «Летний сад искусств» пройдет в итальянском городе Бари с 15 по 22 мая. Несколько десятков артистов познакомят европейскую публику с национальной культурой, представив лучшие танцевальные и песенные композиции.