Воронежское такси устроит для горожан бесплатный концерт в Центральном парке

Флешмоб пройдёт 13 мая. «Жёлтое такси» организует необычный флешмоб «Внезапный концерт» в Воронежском центральном парке в 12:00 воскресенья, 13 мая. Несколько автомобилей приедут в парк вместе с симфоническим оркестром Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Музыканты будут играть в течение 20 минут, после чего уедут, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в компании. Подобный флешмоб «Жёлтое такси» планировало провести ещё в 2017 году, однако плохая погода помешала это сделать. В компании планируют, что «Внезапные концерты» будут постоянными.