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Воронежское такси устроит для горожан бесплатный концерт в Центральном парке
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Воронежское такси устроит для горожан бесплатный концерт в Центральном парке 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Флешмоб пройдёт 13 мая. «Жёлтое такси» организует необычный флешмоб «Внезапный концерт» в Воронежском центральном парке в 12:00 воскресенья, 13 мая. Несколько автомобилей приедут в парк вместе с симфоническим оркестром Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Музыканты будут играть в течение 20 минут, после чего уедут, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в компании. Подобный флешмоб «Жёлтое такси» планировало провести ещё в 2017 году, однако плохая погода помешала это сделать. В компании планируют, что «Внезапные концерты» будут постоянными.
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