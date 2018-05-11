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Музыкальный челлендж: Калининградские блогеры «сдадут» экзамен по музыке на ваших глазах
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Музыкальный челлендж: Калининградские блогеры «сдадут» экзамен по музыке на ваших глазах 

Tvoybro.com 2 часа назад
«МегаФон» запускает музыкальный челлендж, суть которого угадать трек быстрее соперника. В результате него нам вместе предстоит проверить, насколько хорошо известные калининградцы и блогеры разбираются в музыке!, В течение двух месяцев мы будем выкладывать челленджи, а в конце запустим голосование за наиболее понравившуюся пару участников!, Любимчикам публики достанутся фирменные наушники Beats, а также подобным ценным призом будет награждён пользователь, который репостнёт видео к себе с самым оригинальным комментарием., Каждый понедельник и четверг в сообществе «Балтийский Бродвей»/«Твой Бро».
А специально для тех, что не может жить без музыки, «МегаФон» подготовил крутой тариф «Включайся! Слушай» с безлимитной музыкой ВКонтакте. Подробности на megafon.ru.
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