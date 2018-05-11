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У Boulevard Depo вышел клип «Кащенко» про психиатрическую больницу
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У Boulevard Depo вышел клип «Кащенко» про психиатрическую больницу 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Рэпер-абсурдист Артем Шатохин, известный как Boulevard Depo и вошедший в список пятидесяти людей, изменивших Петербург за последний год, выпустил новый клип «Кащенко» со своего последнего альбома Rapp 2 (послушать пластинку). Судя по названию, нетрудно догадаться, что сюжет видео сконцентрирован вокруг психиатрической больницы.
Музыкант стал одним из лидеров движения YungRussia — принципиально новой волны русского хип-хопа, отвечающей вкусам поколения, говорящего на веб-сленге. Он может перечислять свои ощущения от того, как застрял внутри JPEG-файла в компьютере, а темы про девочек и бабло считает дико банальными.
Boulevard Depo создал интернет-хиты «Сквирт шампанского в лицо» и «Мое имя Топский Павел», придумал термин weedwave для описания собственной музыки, а в 2017 году выпустил сразу два колких и ироничных альбома — Sport и Sweet Dreams.
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