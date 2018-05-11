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Анна Семенович рассказала о новой песне
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Анна Семенович рассказала о новой песне 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Анна Семенович, несколько дней назад показавшая новую песню своим подписчикам в Инстаграме, официально представила новый трек.
"Написал её мой друг и очень талантливый автор Алексей Романоф", — рассказала певица и добавила, что после долгой зимы ей очень хотелось подарить слушателям частицу жаркого лета, приподнятое настроение, любовь и радость.
"Желаю свой песни стать ярким хитом и гимном счастливого лета, полного танцев, ярких эмоций и любви", — призналась Семенович и попросила поклонников распространить песню среди своих друзей, чтобы «Стори» радовала как можно большее количество слушателей.
Сама Анна в настоящее время отдыхает на море и отмечает, что уже сейчас весь отель поет ее летний хит. «Любимые позитивщики, спасибо за поддержку, а ты уже поешь мою новую песню?» — спросила Анна у своих читателей.
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