Семенович заявила о новой песне 

Поп-звезда российской сцены Анна Семенович заявила, что готова представить на суд слушателей свой новый трек.
Песню под названием "Стори" артистка анонсировала в своем профиле в Инстаграм. Она отметила, что ее написала не она сама, а ее друг и талантливый автор Алексей Романов.
Семенович добавила, что ей очень хочется подарить своим слушателям летнее настроением. Она надеется, что эта песня станем гимном любви, ярких эмоций и символом теплого времени года.
Пользователи ринулись писать первые впечатления от прослушивания (орфография и пунктуация авторов сохранены):
Шедевр, весь день напеваю, уже стоит у меня на звонке.)
Летняя песня, настроения поднимает
Песня класс, также как и исполнитель
Но не все остались довольны новой композицией:
Плохая песня, пора менять автора.
— написал один из подписчиков.