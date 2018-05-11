Семенович заявила о новой песне 

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) 9 Май 2018 в 11:24 PDT

Семенович добавила, что ей очень хочется подарить своим слушателям летнее настроением. Она надеется, что эта песня станем гимном любви, ярких эмоций и символом теплого времени года.