Баста, «Миллион Голосов» Сегодня, 11 мая, состоялся официальный релиз русскоязычной версии футбольного гимна Coca-Cola к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018. Песня «Миллион голосов» (ремейк песни Colors Джейсона Деруло ), созданная известным рэп-музыкантом Бастой, заряжена энергетикой приближающегося футбольного праздника и объединит голоса миллионов болельщиков в ритме Представляем трек «Миллион голосов» — русскоязычную версию гимна Coca-Cola©️ для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™️! @cocacolarus #cocacola #готовыкчм2018 #турофициальногокубка A post shared by Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) on May 10, 2018 at 12:26pm PDT Чайлдиш Гамбино, клип на песню This is America Уже который день в сети обсуждают довольно смелый клип музыканта Дональда Гловера , известного под сценическим псевдонимом Чайлдиш Гамбино, на песню This is America. Текст песни посвящён рассуждению о жизни темнокожих в США, а в клипе Гамбино исполняет движения Майка Джексона и убивает людей. Ролик набрал уже 75 миллионов просмотров на YouTube и это не предел!

Чарли Пут, альбом Voicenotes Певец, автор песен, продюсер и многократный номинант на премию «Грэмми» Чарли Пут представляет свою вторую студийную пластинку Voicenotes. Выпуск альбома состоится 11 мая 2018 года. Своим названием альбом Voicenotes обязан истории его создания. Дело в том, что наброски каждого трека, вошедшего в пластинку, музыкант делал, используя приложение голосовых заметок в своем телефоне (Voice Notes — «голосовые заметки», пер. с англ.). Напомним, что дебютная пластинка Чарли под названием Nine Track Mind увидела свет в 2016 году и на сегодняшний день получила статус платиновой во многих странах, в том числе и в России.

Чарли Пут Рита Ора , песня Girls (feat. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX) Рита Ора продолжает череду хитов, представляя новый сингл Girls, в записи которого приняли участие Cardi B, Bebe Rexha и Charli XCX. Последние годы я пребывала под огромным впечатлением от сильных духом женщин, которые не боялись творить, создавать, быть самими собой. Эта песня — гимн для тех, кто не боится быть у штурвала, кто не боится управлять миром, это наш гимн! И, конечно, я благодарна девушкам, которые разделили эту песню со мной, и рассказали о том, какие они, откуда они. Надеюсь, песня заставит вас выпрыгнуть из штанов в танце! — сказала Ора. GIRLS IS OUT IN EUROPE! ❤️ (link in bio)❤️USA you're next.. midnight EST!? #GIRLSGIRLSGIRLS @iamcardib @beberexha @charli_xcx A post shared by RITA ORA (@ritaora) on May 10, 2018 at 4:00pm PDT Arctic Monkeys, альбом Tranquility Base Hotel & Casino Британская рок-группа выпустила пластинку после пятилетнего перерыва. В альбрм с названием Tranquility Base Hotel & Casino вошло 11 треков, послушать которые можно здесь. Сэм Смит , клип на трек Pray Британский оскароносный певец Сэм Смит представил публике видео на песню Pray, записанную совместно с рэпером Logic. Съёмки проходили на итальянской вилле Эрба, что на берегу озера Комо.