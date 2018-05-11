Агутин заявил, что приятно удивлен саундтреком к фильму «Собибор»

МОСКВА, 11 мая. / ТАСС /. Российский певец Леонид Агутин отметил высокое качество музыкального оформления режиссерского дебюта Константина Хабенского «Собибор». По мнению исполнителя, нужно серьезно подходить к выбору музыки для художественных лент, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Может, кто-то наконец-то понял, что 80% восприятия людей — ушами, что, если картинка неправильно озвучена, она неправильно и работает", — сказал Агутин. Он отметил, что музыка оркестра была записана в высочайшем качестве. «Я просто обалдел, это первое, что меня покорило в кино. Я такого давно не слышал, что музыку наконец опять записывают оркестром», — поделился исполнитель.

По его словам, музыкальному оформлению в кинолентах не уделяется достаточно внимания и средств. «Дело в бюджете. Нужно подходить серьезно к этому», — заключил певец.

О фильме

Фильм «Собибор» рассказывает о сопротивлении узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши.

Концлагерь «Собибор» действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года — за это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский (его роль исполняет Хабенский). Восстание Печерского было одним из самых массовых по числу участников за период Второй мировой войны. Бежать удалось почти 300 узникам.

В России фильм вышел на экраны 3 мая.