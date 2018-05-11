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Две певицы рухнули со сцены во время праздничного концерта в Шахтах
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Две певицы рухнули со сцены во время праздничного концерта в Шахтах 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Ансамбль одного из клубов города Шахты в Ростовской области недосчитался двух участниц во время выступления на концерте в честь 9 Мая. Зрители сняли на видео «потерю бойцов».
Концерт лучших коллективов города проходил на площади Ленина. Во время исполнения песни Ойся, ты ойся, ты меня не бойся" коллективом клуба поселка шахты «Южной», оступившись, со сцены упали за задник две солистки. Их коллега какое-то время оценивал возможность вернуть их на «передовую», но потом оставил эту мысль — номер завершили без них.
По информации городского департамента культуры, певицы не пострадали.
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