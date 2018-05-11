В Доме романса района Щукино исполнят авторские песни в народном стиле 

В Доме романса района Щукино состоится концерт «Народная и авторская песня» клуба авторской песни «Очарование».
— В программе концерта прозвучат авторские песни в народном стиле. У каждой песни есть автор, но простота исполнения, незатейливость мелодии или созвучность с проблемами современного мира превращают авторскую песню в народную, — отметили в пресс-службе Дома романса.
На сцену выйдут авторы-исполнители: Алена Русанова, Анетта Руж, Елена Дарина, Елена Лещенко, Леонид Резник, Алексей Руженцев, Михаил Третьяков, Владислав Швалов, Станислав Пак.
Концерт состоится 20 мая в 15.00. Дом романса находится по адресу улица Берзарина, д. 20. Телефон для справок: 8 (499) 197-48-31. (ео)