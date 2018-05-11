Подписчики Самойловой беснуются в Instagram

Подписчики Юлии Самойловой устроили настоящую травлю в Instagram после того, как девушка не смогла выйти в финал конкурса «Евровидение».

Самойлову обвиняют в том, что она опозорила страну и не умеет петь:

"ПОЗОРИЩЕ! БЕССОВЕСТНАЯ, ТЕБЕ ЦЕЛЫЙ ГОД ДАЛИ ДЛЯ ЧЕГО?! ЛУЗЕР НА ВСЮ ИСТОРИЮ КОНКУРСА!ТАК СТРАНУ ЕЩЕ НИКТО НЕ ПОЗОРИЛ!"

"Вот именно, «что могла»! Как певица она мало, что может! В этом и проблема"

"Её исполнение было просто наиужаснейшим! Позор! Зачем было ехать туда, если петь не умеешь? Капец полный…"

"Опозорила страну. Сразу в профиле тишина. А потом появится жалостливый пост со слезами где все начнут ее жалеть.. "

Но есть и те, кто заступился за девушку и пожелал ей удачи:

"Держись, красотка! Ты большая молодец, докажи, что и эта ситуация не сломает твой дух и веру в мечту =*"

"Юлечка, вы молодец, несмотря ни на что! Не слушайте негативные отзывы"

"Юля молодец! Выступила как могла! Не расстраивайся, не такой уж это великий конкурс! Там вообще все на расслабоне!))"

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 10 Май 2018 в 6:26 PDT

Второй полуфинал конкурса «Евровидение» прошел накануне в Лиссабоне. Юлия Самойлова, представляющая Россию, не смогла набрать нужное для выхода в финал количество голосов.