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Подписчики Самойловой беснуются в Instagram
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Подписчики Самойловой беснуются в Instagram 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @jsvok
Подписчики Юлии Самойловой устроили настоящую травлю в Instagram после того, как девушка не смогла выйти в финал конкурса «Евровидение».
Самойлову обвиняют в том, что она опозорила страну и не умеет петь:
"ПОЗОРИЩЕ! БЕССОВЕСТНАЯ, ТЕБЕ ЦЕЛЫЙ ГОД ДАЛИ ДЛЯ ЧЕГО?! ЛУЗЕР НА ВСЮ ИСТОРИЮ КОНКУРСА!ТАК СТРАНУ ЕЩЕ НИКТО НЕ ПОЗОРИЛ!"
"Вот именно, «что могла»! Как певица она мало, что может! В этом и проблема"
"Её исполнение было просто наиужаснейшим! Позор! Зачем было ехать туда, если петь не умеешь? Капец полный…"
"Опозорила страну. Сразу в профиле тишина. А потом появится жалостливый пост со слезами где все начнут ее жалеть.. "
Но есть и те, кто заступился за девушку и пожелал ей удачи:
"Держись, красотка! Ты большая молодец, докажи, что и эта ситуация не сломает твой дух и веру в мечту =*"
"Юлечка, вы молодец, несмотря ни на что! Не слушайте негативные отзывы"
"Юля молодец! Выступила как могла! Не расстраивайся, не такой уж это великий конкурс! Там вообще все на расслабоне!))"
(Орфография и пунктуация авторов сохранены).
Второй полуфинал конкурса «Евровидение» прошел накануне в Лиссабоне. Юлия Самойлова, представляющая Россию, не смогла набрать нужное для выхода в финал количество голосов.
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