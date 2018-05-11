На концерт, посвященный годовщине Победы, приглашает жителей Новогиреева КЦ «Интеграция»

Концерт ведущего коллектива города Москве вокальной студии «Бельканто» в честь Дня Победы состоится 13 мая в 15.00 часов.

Жителей района Новогиреево и других районов ВАО приглашают на концерт. посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт состоится в Культурном центре «Интеграция по адресу: улица Лазо, 12.

В программе — песни военных лет, которые исполнят для слушателей артисты камерного оперного содружества „Гомер“. В исполнении оперных артистов прозвучат песни „Катюша“, „Синий платочек“, „День Победы“, „Русский вальс“, „Баллада о солдате“ и многие другие произведения. Концерт бесплатный, регистрация не нужна. На мероприятии ждут зрителей в возрасте старше десяти лет.

Телефон для справок: +7 (495) 368-21-58.

Фото с сайта http://www.4vsar.ru/