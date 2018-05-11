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Музыку эпохи барокко исполнят в музее усадьбы Рукавишниковых 12 мая
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Музыку эпохи барокко исполнят в музее усадьбы Рукавишниковых 12 мая 

Newsroom24 17 минут назад
Фото: Newsroom24
12 мая в музее усадьбы Рукавишниковых с концертом выступит камерный оркестр «Immersive».
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, в рамках концерта будет исполнена программа «Прикосновение барокко». В ней войдут произведения старинных мастеров: Корелли, Вивальди, Генделя и Рамо.
«Каждый слушатель в зале сможет почувствовать прикосновение музыки, наполненной теплом и мягкостью, но в тоже время страстью и энергией и погрузится в мир звуков далекой эпохи», — сообщают организаторы..
Вместе с камерным оркестром выступит певица, «лирическое сопрано», дипломант конкурса «Кантабиле» Валентина Петраева (Москва).
Напомним, что в 2015 году по инициативе студентов и выпускников Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки был создан камерный оркестр «Дыхание». В его репертуар вошла музыка, преимущественно, эпохи барокко. В 2017 году камерный оркестр начал свое сотрудничество с продюсерским центром «ODRI project» и был переименован в оркестр «Immersive».
Концерт начнется в 17:00 по адресу ул. Верхне-Волжская набережная, д.7.
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