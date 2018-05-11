Ани Лорак взбудоражила поклонников

Поп-исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников новой публикацией в Instagram. Она разместила кадр, сделанный во время съёмок нового клипа на песню «Сумасшедшая». Своей фотографией Лорак намекнула, что клип получится жарким и красивым. В подписи к посту певица указала, что видео выйдет в мае.

«Урааа) Каролиша, очень ждём очередную бомбу!», «С нетерпением жду. Хочется больше зажигательных треков в вашем репертуаре», «Очень ждём премьеры! Это будущий хит этого лета!», — пишут фанаты.

Подписчики также обратили внимание на актера, который снимается в клипе.

«Красавец мужчина», — написала одна из подписчиц Ани. Другой отметил, что мужчина похож на Мела Гибсона

В марте Ани Лорак провела грандиозное шоу «Дива» в «Олимпийском», которое посвятила женщине и различным ролям, которые ей приходится принимать в обществе и жизни.