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Ани Лорак взбудоражила поклонников
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Ани Лорак взбудоражила поклонников 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: Instagram
Поп-исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников новой публикацией в Instagram. Она разместила кадр, сделанный во время съёмок нового клипа на песню «Сумасшедшая». Своей фотографией Лорак намекнула, что клип получится жарким и красивым. В подписи к посту певица указала, что видео выйдет в мае.
«Урааа) Каролиша, очень ждём очередную бомбу!», «С нетерпением жду. Хочется больше зажигательных треков в вашем репертуаре», «Очень ждём премьеры! Это будущий хит этого лета!», — пишут фанаты.
Подписчики также обратили внимание на актера, который снимается в клипе.
«Красавец мужчина», — написала одна из подписчиц Ани. Другой отметил, что мужчина похож на Мела Гибсона.
В марте Ани Лорак провела грандиозное шоу «Дива» в «Олимпийском», которое посвятила женщине и различным ролям, которые ей приходится принимать в обществе и жизни.
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