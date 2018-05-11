Шоу «ПЕСНИ»: NASTIKA вышла на сцену с Мотом, а DanyMuse ради Тимати впервые спел на русском

Большой концерт откроет общий номер участников под песню MALFA So long. После Максима Фадеева попытается перепеть Родион Толочкин, который вместо него вместе с Наргиз исполнит композицию «Мы вдвоем». PLC, Джей Мар и NASTIKA выйдут на сцену вместе со звездой Black Star Мотом и вместе исполнят его песню «Муссоны».

— пообещал перед концертом Мот.

Внимания Тимати будут добиваться сразу несколько участников: Хабиб попытается доказать, что он достоин высокой оценки несмотря на критику, в DanyMuse исполнит данное рэперу обещание и впервые споет на русском! Руслан Кримлидис & Soufee подготовили трогательный номер: Руслан при поддержке Soufee споет хит французского дуэта Ofenbach «Be mine», а его будет слушать пришедшая на концерт мама.

Джей Мар прочтет рэп с дуэтом НАZИМА & SOLOMONA — они представят свою версию композиции Zayn и Sia под названием Dusk Till Dawn. Terry представит свой первый оригинальный трек, а Максим Свобода исполнит авторскую песню «Девочка с каре», написанную совместно с Кристиной Кошелевой. Новая песня прозвучит и от Евгении Майер — она презентует премьеру песни Максима Фадеева и лейбла MALFA с дерзким названием «Чика». Ну а после ты узнаешь, кто набрал меньше всего голосов зрителей ТНТ за минувшую неделю и кто покинет шоу «ПЕСНИ».

Все это смотри в субботу, в 21.00 в концерте шоу «ПЕСНИ» на ТНТ!

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Фото:пресс-служба