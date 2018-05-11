Софийский театр оперы и балета выступит в Большом театре

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости . После продолжительной паузы Софийский театр оперы и балета выступит в Москве на сцене Большого театра. Спектакли пройдут на Новой и Исторической сценах ГАБТа с 12 по 23 мая. В гастрольной программе: опера Любомира Пипкова «Девять братьев Яны», балет «Корсар» и тетралогия Вагнера «Кольцо Нибелунга. Об этом сообщили на пресс-конференции в ГАБТе в пятницу.

»Я рад, что после большого перерыва Софийский театр оперы и балета выступит на сцене Большого театра", — сказал генеральный директор ГАБТа Владимир Урин , — Московская публика ждет встречи с труппой Софийского театра. Интерес, на самом деле, к театру и репертуару, который привезли наши болгарские коллеги, большой. Могу сказать, что все билеты на все спектакли — и оперные, и балетные уже проданы. И хочу пожелать нашим гостям успехов и любви московского зрителя".

Урин отметил, что это необменные гастроли.

"На ближайшее время, на два года по крайней мере, уже у Большого театра подписаны контракты, — сказал Урин, — Но мы с директором Софийского театра Пламенем Карталовым вели переговоры о возможных в будущем гастролях Большого театра в Софию. И как только появится такая возможность, мы с удовольствием поедем в Болгарию".

Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в РФ Бойко Коцев, присутствовавший на пресс-конференции, назвал гастроли Софийского театра на сцене Большого «поистине историческим событием».

"Софийский театр оперы и балета не был здесь с 1981 года — почти сорок лет. И я очень рад, что эти гастроли восстанавливают традицию взаимодействия культур наших двух народов", — сказал посол.

Он поблагодарил руководителей двух театров «за воплощение в жизнь этого масштабного проекта».

Софийский театр откроет гастроли в субботу оперой «Девять братьев Яны» — жемчужиной в творчестве одного из самых известных болгарских композиторов Любомира Пипкова.

Директор Софийского театра Пламен Карталов сказал, что это новая версия, которую специально готовили к гастролям в Москве. В Софии на родной сцене премьера этой версии состоялась полтора месяца назад.

Также в программе гастролей балет «Корсар» в хореографии Эльдара Алиева

Завершит гастроли тетралогия Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». В репертуаре Большого театра нет опер Вагнера, так что у москвичей есть возможность услышать шедевр Вагнера в исполнении Софийского театра оперы и балета.

Карталов подчеркнул, что над этим масштабным проектов театр работал восемь лет, и что он очень гордится, что смогли осуществить всю тетралогию силами артистов Софийского театра.