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Электротеатр Станиславский в Москве открывает новый сезон выступлений под открытым небом
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Электротеатр Станиславский в Москве открывает новый сезон выступлений под открытым небом 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский Электротеатр Станиславский открывает новый сезон своего Театрального двора. Открытая площадка, предназначенная для культурных событий разных форматов и жанров, заработала впервые в 2017 году.
Первый концерт пройдет в субботу — на площадке выступят два музыкальных дуэта из Швейцарии (Duo Muller/Kobi — Кристиан Мюллер и Кристиан Коби) и России (Kgxxx — Дмитрий Курляндский и Андрей Гурьянов), которые будут импровизировать для слушателей в течении 9 часов. В пресс-службе театра уточнили, что музыканты из Швейцарии посетят Россию с гастролями впервые.
За час до начала музыканты встретятся со зрителями и расскажут о своем творчестве. Гости смогут свободно перемещаться по площадке, общаться и даже в любой момент подключиться к концерту.
По словам пресс-службы театра, музыканты, «находясь в поиске нового звучания», сочетая акустические инструменты с электронными элементами, создают «своеобразную звуковую вселенную», в которую можно будет окунуться вместе с исполнителями. Мюллер и Коби используют кларнет, саксофон, а также высокочувствительный микрофон — для снятия богатого звука и оттенков звучания, вживую создавая электронные звуковые эффекты.
Московский дуэт Kgxxx основан в 2016 году. Его участники используют инструменты, элементы танцевальной музыки для создания минималистического пространства. Музыканты используют инструменты и конструкции из танцевальной музыки, в результате создавая «открытую танцевальную музыку».
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