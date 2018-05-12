Академия музыки Елены Образцовой проведет в Петербурге III фестиваль искусств «Елена»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. / ТАСС /. Творческий состав Международной академии музыки Елены Образцовой и мировые звезды оперной сцены выступят на Фестивале искусств «Елена», который открывается в субботу в Петербурге.

"Фестиваль для творческого состава академии — это, конечно, та вершина учебного года, мы целый год обучаемся, чтобы выступить на этом фестивале. В этом году у нас первый раз огромная конкуренция на выступления", — сказал на пресс-конференции в преддверии события заместитель художественного руководителя академии народный артист России Владимир Ванеев

Международный музыкальный смотр откроется на сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича оперой французского композитора Жоржа Бизе «Кармен», которая прозвучит в исполнении солистов Академии музыки и Молодежного симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Миграна Агаджаняна.

"В этом году у нас практически на равных участвует наше детское отделение", — отметила на пресс-конференции директор академии, дочь Образцовой Елена Макарова . 13 мая в Камерном зале Государственной академической Капеллы состоится концерт детского академического вокала и хорового направления. В этот же день в рамках смотра на площадке Театрального центра на Коломенской пройдет концерт— спектакль «Огни Бродея. Кастинг» с участием учащихся эстрадно-джазового направления.

16 мая в концертном зале «Колизей» на Невском проспекте лучшие ученики академии, по словам Макаровой, представят эстрадное шоу «Как стать звездой». В программу концерта вошли известные композиции российской и зарубежной эстрады, а также песни из популярных мюзиклов. Наряду с солистами академии на сцену в этот вечер выйдут заслуженный артист России Владимир Самсонов и заслуженная артистка России Елена Забродина

Опера «Царская невеста» и гала-концерт

На сцене Государственной академической капеллы 17 мая прозвучит опера Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» в концертном исполнении. Как отметил Ванеев, в этом году было решено отказаться от спектакля и декораций. «Как показывает практика, концертное исполнение оперы ничуть не хуже, а иногда даже лучше — не отвлекаешься на действие и воспринимаешь музыку», — добавил он. Управлять Молодежным симфоническим оркестром в этот вечер будет дирижер Мариинского театра Михаил Синькевич.

Кульминацией фестиваля «Елена» станет гала-концерт 18 мая в Большом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. «У нас очень много гостей в этом году: и Большой театр представлен, и из Швейцарии приезжает Юлия Герцева , будет и [солистка Михайловского театра] Олеся Петрова , и из Мариинского театра наши бывшие выпускники», — анонсировал Ванеев. Перед публикой также выступят солистка Метрополитен-опера Ольга Макарина, солист Мариинского театра Сергей Семишкур и другие.

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