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«Би-2» приглашают на концерт с атмосферой времен Байрона
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«Би-2» приглашают на концерт с атмосферой времен Байрона 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Би-2» на следующей неделе даст сразу два концерта с оркестром. Всех секретов музыканты не раскрывают, но некоторые детали уже известны. Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящем выступлении его команды читайте только на НСН.
«В этот раз мы решили сделать декорации (хотя оркестр, сам по себе — это уже декорация), но всем советую прийти и увидеть все своими глазами. Визуально все будет выглядеть, как будто вы попали в XVIII век, или чуть позже, во времена Байрона, или кого-то еще», — пообещал артист.
Концерты с оркестром группа «Би-2» сыграет 18 и 19 мая в «Крокус Сити-Холле».
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