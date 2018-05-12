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Дуа Липа споёт на церемонии открытия финала Лиги чемпионов
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Дуа Липа споёт на церемонии открытия финала Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Кто выступит «на разогреве» у «Реала» и «Ливерпуля»?
Остались две недели до финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль». Пока главные тренеры работают над тактикой, а футболисты настраиваются на предстоящий бой, организаторы готовят шоу-программу. Главной звездой церемонии открытия финала станет британская певица Дуа Липа. Кто эта девушка, которая споёт в Киеве на финале Лиги чемпионов? Знакомимся.
Выставив это видео на своей странице в «Твиттере», Дуа объявила на весь мир, что выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов в Киеве.
«Я была польщена приглашением УЕФА и Pepsi выступить на финале Лиги чемпионов. Такой шанс выпадает раз в жизни. Жду не дождусь, когда окажусь перед болельщиками и приму участие в столь восхитительном мероприятии. Планирую выступить с незабываемым шоу», — сказала девушка.
Дуа Липа родилась в Лондоне, но её родители — этнические албанцы из Косово, которые покинули страну в начале 90-х и переехали в Англию.
Имя Дуа в переводе с албанского языка может значить «я люблю», «я хочу» или «я нуждаюсь». Девушке больше всего по душе первый вариант.
Дуа росла на музыке своего отца — певца Дукагжина Липа. По её словам, его творчество так вдохновляло её, что она решила обязательно стать певицей.
С 14 лет Дуа начала выкладывать ролики в YouTube, в которых перепевала известные хиты. Девочку заметили, и уже в 15 она подписала свой первый контракт.
Когда девушке исполнилось 16 лет, она решила открыть для себя мир моды и начала карьеру модели. Дуа стала популярна в Британии, её начали приглашать на съёмки.
В 2015 году Липа начала работать над первым сольным альбомом. Девушка очень ответственно подходит к музыке, которую исполняет, и поэтому, выпустив несколько успешных синглов, она не торопилась сразу записывать пластинку.
К моменту выхода первого альбома в 2017 годуу Липы уже сформировалась целая армия её поклонников по всему миру, поэтому он имел большой успех.
Помимо музыки девушка не забывает о других важных вещах. В 2016 году она вместе с отцом создала фонд Sunny Hill Foundation, который оказывает помощь жителям Косово.
Есть хорошая новость для жителей Москвы — летом у Дуа Липы пройдёт большой концерт в столице, а значит, у вас есть возможность увидеть её вживую.
Пожелаем девушке хорошего выступления на церемонии открытия финала Лиги чемпионов. Надеемся, что её песня вдохновит игроков «Реала» и «Ливерпуля» на яркий и красивый футбол.
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