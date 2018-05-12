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Квинси Промес: «Всегда буду сочинять музыку и песни»
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Квинси Промес: «Всегда буду сочинять музыку и песни» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал про увлечение музыкой. По его словам, это хобби его расслабляет.
— А как ваша певческая карьера? Нам ждать новых синглов?
— Всегда буду сочинять музыку и песни, потому что это меня расслабляет. Так отдыхаю. Обожаю музыку.
— Трудно перевести вашу песню, записанную с Мемфисом Депаем. О чем она?
— Это был просто фристайл. Поток мыслей о жизни, о маске, обо всем. Выглядело забавно, поэтому мы записали видео. Нам просто нравится делать что-то подобное.
— Выглядит как настоящий подготовленный клип.
— Настоящий клип? Это был обычный день для нас. Мы просто были на отдыхе. Молодые парни, мы наслаждались жизнью. Вот взяли и записали видео. Ничего такого. Да, возможно, для наших поклонников это что-то серьезное и важное. Но для нас — в порядке вещей. Возможно, в отпуске запишем еще какой-нибудь трек. Естественно, ничего не планируем, потому что мы в первую очередь футболисты. Но если есть время отдохнуть, то почему нет?
— Что отец говорит о ваших музыкальных талантах?
— Ему нравится моя музыка. Он принимает меня таким, какой я есть, рад, что реализуюсь и делаю то, что доставляет мне удовольствие. Кстати, отец сейчас в Москве. Он всегда меня поддерживает.
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