Самарская студия «Движение» приглашает на международный джазовый фестиваль «The Moving Club Meets Friends»

Фестиваль «The Moving Club Meets Friends» пройдет сразу на нескольких концертных площадках и клубах города, выступления артистов дополнятся мастер-классами музыкантов, джем-сейшенами, общением, встречами давних друзей и новыми знакомствами.

В 2000 году его организатором стал основатель джазовой студии «Движение» Сергей Равин. За всю историю фестиваля в нем приняли участие джазовые музыканты из разных городов мира.

13 мая будет посвящен самым юным исполнителям. В зале джазовой студии «Движение» (ул. Свободы, 89) выступят детские коллективы: Михаил Шаляев, дуэт «Братья Житковы», инструментальный ансамбль «Колибри» (6-9 лет), ансамбль клавишников «Вдохновение», инструментальные ансамбли «Зодиак», «Тритон», «Улыбка», «Offbit», «Letʼs play», вокальный проект Джаз-Дети, Джаз Тайм.

16 мая в Bootlegger Muzcafe выступит звезда американской джазовой сцены Zenia McPherson и трио Олега Бутмана.

17 мая на площадке Музея Модерна пройдет день самарского джаза. На сцену выйдут лучшие джазовые коллективы города.

С более подробной информацией можно ознакомится на официальном сайте студии «Движение» samarajazz.ru и на странице Вконтакте.