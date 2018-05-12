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«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
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«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: facebook
Неудачное выступление Юлии Самойловой на "Евровидении" всколыхнуло общественность. Свое мнение по этому поводу опубликовал в соцсетях и Юрий Лоза, известный своими резкими и парадоксальными высказываниями.
Певец и композитор обвинил в провале певицы телевизионных боссов, которые игнорируют собственную культуру. Он заявил, что если задача победить не ставилась, то стоило, как минимум, петь на своем родном языке.
Сейчас вовсю декларируется, что задачи победить перед Юлей не ставилось, что для неё пропуск в финал уже был пределом мечтаний. Но тогда какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке и номером, сделанном силами россиян! По крайней мере наконец-то показали бы миру, что можем не только качать нефть и газ, а ещё и сочинять, аранжировать, шить костюмы и придумывать спецэффекты!
Также Юрий Лоза отметил мужество певицы и пожелал ей здоровья. Он считает, что требовать от Юлии большего было бы бесчеловечно, ведь из-за своей болезни, она "не может набрать в лёгкие достаточное количество воздуха".
В целом композитор еще раз подчеркнул свое негативное отношение к этому конкурсу и посоветовал телевизионным деятелям перестать подбирать крохи с "европейского медийного стола!"
Напомним, что Юлия Самойлова не смогла выйти в финал конкурса со своей песней "I Won't Break". После выступления на артистку обрушился шквал острой критики, как от известных медийных персон, так и от простых зрителей.
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